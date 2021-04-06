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Беспилотник США провел разведку на Донбассе – РФ подняла свой самолет-разведчик: фото

06.04.2021, 12:24
Беспилотник США провел разведку на Донбассе – РФ подняла свой самолет-разведчик: фото - Фото
RQ-4A Global Hawk (Фото - ЕРА)

Разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk Военно-воздушных сил Соединенных Штатов замечен в небе над Донецкой и Луганской областями. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar

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По состоянию на 12:00 RQ-4A находился в небе над районом возле городов Северодонецк, Славянск и Старобельск.

 

Исходя из данных на Flightradar, беспилотник летал исключительно в районах, подконтрольных Украине.

Кроме того, в районе Таганрога был замечен российский самолет комплексной разведки Ту-214ОН. Борт был поднят в небо в 09:28 по киевскому времени, пропал с радаров в 12:04.

Станислав Стороженко
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Донбасс разведка
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