Беспилотник США провел разведку на Донбассе – РФ подняла свой самолет-разведчик: фото

Разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk Военно-воздушных сил Соединенных Штатов замечен в небе над Донецкой и Луганской областями. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

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По состоянию на 12:00 RQ-4A находился в небе над районом возле городов Северодонецк, Славянск и Старобельск.

Исходя из данных на Flightradar, беспилотник летал исключительно в районах, подконтрольных Украине.

Кроме того, в районе Таганрога был замечен российский самолет комплексной разведки Ту-214ОН. Борт был поднят в небо в 09:28 по киевскому времени, пропал с радаров в 12:04.

Станислав Стороженко

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