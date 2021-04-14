"Развейте сомнения". Россию призвали допустить наблюдателей ОБСЕ к войскам

Представитель США в ОБСЕ призвала Россию выполнить свои обязательства перед этой организацией и добровольно принять визит ее миссии, чтобы развеять опасения по поводу военной активности вблизи границ Украины. Об этом говорится в заявлении представителя США Кортни Остриан, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

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Она назвала военную активность РФ "провокацией" и выразила сожаление, что Кремль отказывается объяснить ее. Таким образом, отметила Остриан, РФ несет "единоличную ответственность" за эскалацию ситуации.

Представитель США сказала, что "необычные военные действия" РФ не соответствуют духу и букве Венского документа, который был принят всеми 57 государствами-участниками, включая Россию.

Она призвала РФ четко сформулировать характер своей военной деятельности вблизи украинской границы и развеять озабоченность своих соседей и государств-участников ОБСЕ в соответствии с Венским документом. "Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это не обычные военные учения", – сказала Остриан.

Она также выразила сомнение, что военные приготовления России связаны с запланированными на сентябрь военными учениями Запад-2021.

"Украина не зря обеспокоена этой деятельностью. И в 2008, и в 2014 году Россия сконцентрировала свои силы аналогичным образом, прежде чем начать военные операции против Грузии, а затем и Украины", – сказала представитель США.

Она назвала ложью информацию о том, что Украина якобы готовит военную операцию на Донбассе.

В свою очередь Россия перебросила 17 000 военных во временно оккупированный Крым. Хотя полевая деятельность с участием 9000 военнослужащих должна предваряться соответствующим уведомлением, согласно Венскому документу.

"Насколько нам известно, Украина не сделала ни одного шага, который можно было бы рассматривать как провокацию такой реакции", – сказала Остриан.

Она призвала Россию добровольно принять миссию ОБСЕ, "чтобы развеять опасения по поводу своей военной деятельности, как это рекомендуется в пункте 18 Венского документа".

Вадим Ребрина

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