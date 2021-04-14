"Развейте сомнения". Россию призвали допустить наблюдателей ОБСЕ к войскам
Представитель США в ОБСЕ призвала Россию выполнить свои обязательства перед этой организацией и добровольно принять визит ее миссии, чтобы развеять опасения по поводу военной активности вблизи границ Украины. Об этом говорится в заявлении представителя США Кортни Остриан, сообщает пресс-служба ОБСЕ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Она назвала военную активность РФ "провокацией" и выразила сожаление, что Кремль отказывается объяснить ее. Таким образом, отметила Остриан, РФ несет "единоличную ответственность" за эскалацию ситуации.
Представитель США сказала, что "необычные военные действия" РФ не соответствуют духу и букве Венского документа, который был принят всеми 57 государствами-участниками, включая Россию.
Она призвала РФ четко сформулировать характер своей военной деятельности вблизи украинской границы и развеять озабоченность своих соседей и государств-участников ОБСЕ в соответствии с Венским документом. "Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это не обычные военные учения", – сказала Остриан.
Она также выразила сомнение, что военные приготовления России связаны с запланированными на сентябрь военными учениями Запад-2021.
"Украина не зря обеспокоена этой деятельностью. И в 2008, и в 2014 году Россия сконцентрировала свои силы аналогичным образом, прежде чем начать военные операции против Грузии, а затем и Украины", – сказала представитель США.
Она назвала ложью информацию о том, что Украина якобы готовит военную операцию на Донбассе.
В свою очередь Россия перебросила 17 000 военных во временно оккупированный Крым. Хотя полевая деятельность с участием 9000 военнослужащих должна предваряться соответствующим уведомлением, согласно Венскому документу.
"Насколько нам известно, Украина не сделала ни одного шага, который можно было бы рассматривать как провокацию такой реакции", – сказала Остриан.
Она призвала Россию добровольно принять миссию ОБСЕ, "чтобы развеять опасения по поводу своей военной деятельности, как это рекомендуется в пункте 18 Венского документа".
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- Вчера, 13 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Госдепа Энтони Блинкеном. Абсолютно все государства-участники НАТО, а также союзники высказались в поддержку Украины. Кулеба же сказал генсеку альянса, что Украине нужен "новый раунд санкций против России".
- Сегодня начальник главного управления разведки Минобороны полковник Кирилл Буданов на заседании комитета Рады по нацбезопасности рассказал депутатам о трех вариантах действий России, которые прогнозирует разведка. Одним из них может быть военная операция ВС РФ с целью решения проблемы водоснабжения Крыма с захватом части территории южных областей Украины.
-
Комментарии