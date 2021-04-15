В РФ отреагировали на новые санкции США: угрожают, что Байдену "придется расплачиваться"

В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности". Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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Он заявил, что Москва "осуждает любые санкционные устремления".

Также Песков сказал, что новые санкции США не поспособствуют встрече президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. По его словам, организовать двустороннюю встречу в ближайшие несколько недель не получится. Возможно, Байден и Путин встретятся на запланированном на следующую неделю климатическом саммите.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкционный курс США "не отвечает интересам народов двух ведущих ядерных держав, которые несут историческую ответственность за судьбу мира". Об этом сообщает РИА Новости.

Она возложила ответственность "за происходящее" на США и пригрозила, что Вашингтону "придется расплачиваться" за "деградацию двусторонних отношений".

Захарова также заявила, что МИД РФ вызвал посла США Салливана на "тяжелый разговор".

Зампред комитета нелегитимной Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в комментарии Интерфаксу, что РФ также вышлет 10 американских дипломатов.

13 апреля Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил на встрече с послом США Джоном Салливаном, что при подготовке встречи американского и российского президентов США якобы должны воздержаться от введения новых санкций, а иначе Россия "отреагирует самым решительным образом".

Сегодня Байден подписал указ о введении новых санкций против России.

Вадим Ребрина

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