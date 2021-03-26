Байден пригласил Путина на форум по изменениям климата

Президент США Джо Байден включил президента РФ Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина в число приглашенных на первые крупные переговоры по изменениям климата, которые организовывает его администрация. Это событие, как надеются США, поможет активизировать глобальные усилия по борьбе с изменениями климата. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Президент США хочет возродить форум крупнейших экономик мира по вопросам климата, который при экс-президенте Дональде Трампе не проводился. Он пригласил на мероприятие 40 мировых лидеров. Форум должен пройти 22-23 апреля.

"Это станет важной вехой на пути к конференции ООН по изменению климата в ноябре этого года в Глазго", – говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что в последние годы ученые подчеркивают необходимость ограничить планетарное потепление до 1,5 градусов Цельсия, чтобы предотвратить наихудшие последствия изменения климата. Там говорят, что цель форума – в активизации усилий, которые позволят достичь этой цели.

Ко времени проведения форума Соединенные Штаты объявят амбициозную цель по выбросам на 2030 год в качестве своего нового вклада в контексте Парижских соглашений, сообщили в Белом доме.

Администрация Байдена опубликовала полный список приглашенных.

4 ноября 2020 года, при Трампе, США официально вышли из Парижского соглашения по климату.

17 января 2021 года Байден подписал указ о возврате в Парижское соглашение.

Вадим Ребрина

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