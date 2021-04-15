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У Путина заявили послу США, чтобы не вводили новые санкции, а то "решительно отреагируют"

15.04.2021, 11:23
У Путина заявили послу США, чтобы не вводили новые санкции, а то
Владимир Путин и Юрий Ушаков (фото — EPA)

При подготовке встречи американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина США якобы должны воздержаться от введения новых санкций, а иначе Россия "отреагирует самым решительным образом". Как пишет Радио Свобода, об этом помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил на встрече с послом США Джоном Салливаном.

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13 апреля Байден позвонил Путину и предложил встретиться. По этому поводу Салливана пригласили в Кремль вчера, 14 апреля.

В МИД РФ подтвердили AFP, что Москва призвала Вашингтон воздержаться от новых санкций. При этом у главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова прямо не утверждали, что отказ от санкций – условие согласия Путина на встречу.

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По словам кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Ушаков (отвечает за внешнюю политику Путина) сказал Салливану, что "озвученные инициативы должны сочетаться с конкретными делами", а если будут новые санкции, то "слова будут коррелировать с делом в меньшей степени".

"Вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече (Путин-Байден), это однозначно", – заявил Песков на брифинге.

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Евгений Пилипенко
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Юрий Ушаков Джон Салливан санкции владимир путин геополитика угроза встреча джо байден
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