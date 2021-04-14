UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Финляндии заявили о готовности принять у себя Байдена и Путина

14.04.2021, 14:43
В Финляндии заявили о готовности принять у себя Байдена и Путина - Фото
Джо Байден и Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)

Финляндия готова принять и организовать у себя встречу главы США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет местное издание Iltalehti со ссылкой на офис президента страны Саули Ниинистё.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

У Ниинистё отметили "Финляндия всегда на должном уровне оказывала любые дипломатические услуги" и что касается этой встречи, то о готовности ее организовать они сообщили обеим сторонам.

При этом, в офисе президента заявили, что где именно могут пройти переговоры в Финляндии, пока неизвестно, а также напомнили, что возможность проведения этой встречи в их стране обсуждался еще в феврале – просто тогда не было конкретных планов по самой встрече.

Читайте также: Белый дом: США стремятся к предсказуемости в отношениях с Россией, а не к доверию

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин переговоры Финляндия джо байден встреча байдена и путина
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 