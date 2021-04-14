В Финляндии заявили о готовности принять у себя Байдена и Путина
Финляндия готова принять и организовать у себя встречу главы США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет местное издание Iltalehti со ссылкой на офис президента страны Саули Ниинистё.
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У Ниинистё отметили "Финляндия всегда на должном уровне оказывала любые дипломатические услуги" и что касается этой встречи, то о готовности ее организовать они сообщили обеим сторонам.
При этом, в офисе президента заявили, что где именно могут пройти переговоры в Финляндии, пока неизвестно, а также напомнили, что возможность проведения этой встречи в их стране обсуждался еще в феврале – просто тогда не было конкретных планов по самой встрече.
- В июле 2018 года в Хельсинки Путин подарил Трампу мяч с Чемпионата мира-2018 со словами "Теперь мяч на сторона США".
- В марте 2021 года Байден заявил, что считает Путина убийцей, а РФ ответит за вмешательство в выборы США. Путин ответил, "кто как обзывается, так сам и называется", а также предложил Байдену поговорить в прямом эфире. Президент США ответил, что "в определенный момент" пообщается с лидером РФ.
- В апреле Байден предупредил Россию о последствиях агрессивных действий на границах Украины.
- 13 апреля Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.
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