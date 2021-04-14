В Финляндии заявили о готовности принять у себя Байдена и Путина

Финляндия готова принять и организовать у себя встречу главы США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет местное издание Iltalehti со ссылкой на офис президента страны Саули Ниинистё.

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У Ниинистё отметили "Финляндия всегда на должном уровне оказывала любые дипломатические услуги" и что касается этой встречи, то о готовности ее организовать они сообщили обеим сторонам.

При этом, в офисе президента заявили, что где именно могут пройти переговоры в Финляндии, пока неизвестно, а также напомнили, что возможность проведения этой встречи в их стране обсуждался еще в феврале – просто тогда не было конкретных планов по самой встрече.

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Дарья Мостовая

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