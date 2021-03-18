Путин предложил Байдену поговорить "фактически в прямом эфире"

Президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену, который ранее назвал его убийцей, провести открытый диалог "фактически в прямом эфире". Об этом сообщает ТАСС.

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"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии", – сказал Путин.

Он предложил провести такую дискуссию завтра, 19 марта, или в понедельник, 22 марта.

Тем временем, представитель Белого дома Джен Псаки сказала на брифинге, что Байден не сожалеет о своих словах в адрес Путина.

"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", – сказала она, отвечая на вопрос, не сожалеет ли Байден о своем заявлении.

Псаки также сказала, что в пятницу президент США будет "достаточно занят" в штате Джорджия.

16 марта Байден на вопрос АВС о том, считает ли он Путина убийцей, ответил "да". Россия тут же отозвала своего посла из США.

Сегодня Путин ответил, заявив: "Кто как обзывается, тот так и сам называется".

В Еврокомиссии заявили, что Путин ответственен за действия российских властей, включая покушения на политиков и журналистов в России, а также агрессию против Украины.

Вадим Ребрина

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