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В Евросоюзе ответили, согласны ли с высказыванием Байдена о Путине

18.03.2021, 17:13
В Евросоюзе ответили, согласны ли с высказыванием Байдена о Путине - Фото
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)

В Еврокомиссии заявили, что президент РФ Владимир Путин ответственен за действия российских властей, включая покушения на политиков и журналистов в России, а также агрессию против Украины. Так скандальное заявление президента США Джо Байдена о том, что он считает Путина убийцей, прокомментировала пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Набила Массрали, сообщает корреспондент Укринформа.

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У представителя ЕС спросили, согласна ли она со словами Байдена.

"К сожалению, есть длинный список неудачных и уже совершенных покушений на убийство, совершенных против критических и независимых фигур в России, включая политиков и журналистов. Многие из этих случаев не были расследованы, они остаются нераскрытыми, и нападавшие не были привлечены к ответственности", – сказала Массрали.

Она считает, что Путин лично несет ответственность за эти и другие действия российских властей.

"В случае с покушением на убийство Алексея Навального, а также с покушением на Сергея и Юлию Скрипалей ЕС наложил санкции на тех, кто вовлечен в это, включая российских военных, представителей разведки и специализированных российских агентств по химическим исследованиям. Российские власти также осуществили незаконные действия в Украине и оставили следы в других конфликтах по соседству с ЕС и за его пределами. Как президент Российской Федерации Владимир Путин, в конце концов, несет ответственность за политику российских властей и за ее действия", – заявила пресс-секретарь Еврокомиссии.



Вадим Ребрина
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ЕС владимир путин джо байден
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