В Евросоюзе ответили, согласны ли с высказыванием Байдена о Путине
В Еврокомиссии заявили, что президент РФ Владимир Путин ответственен за действия российских властей, включая покушения на политиков и журналистов в России, а также агрессию против Украины. Так скандальное заявление президента США Джо Байдена о том, что он считает Путина убийцей, прокомментировала пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Набила Массрали, сообщает корреспондент Укринформа.
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У представителя ЕС спросили, согласна ли она со словами Байдена.
"К сожалению, есть длинный список неудачных и уже совершенных покушений на убийство, совершенных против критических и независимых фигур в России, включая политиков и журналистов. Многие из этих случаев не были расследованы, они остаются нераскрытыми, и нападавшие не были привлечены к ответственности", – сказала Массрали.
Она считает, что Путин лично несет ответственность за эти и другие действия российских властей.
"В случае с покушением на убийство Алексея Навального, а также с покушением на Сергея и Юлию Скрипалей ЕС наложил санкции на тех, кто вовлечен в это, включая российских военных, представителей разведки и специализированных российских агентств по химическим исследованиям. Российские власти также осуществили незаконные действия в Украине и оставили следы в других конфликтах по соседству с ЕС и за его пределами. Как президент Российской Федерации Владимир Путин, в конце концов, несет ответственность за политику российских властей и за ее действия", – заявила пресс-секретарь Еврокомиссии.
- В январе 2021 года Байден в разговоре с Путиным заявил, что США будут твердо защищать суверенитет Украины.
- 4 февраля Байден сказал, что "закончилось время, когда США шли на уступки перед лицом агрессивных действий РФ".
- 16 марта Байден на вопрос АВС о том, считает ли он Путина убийцей, ответил "да". Россия тут же отозвала своего посла из США.
- Сегодня Путин ответил, заявив: "Кто как обзывается, тот так и сам называется".
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