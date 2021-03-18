Путин ответил на обвинения Байдена: Кто как обзывается, тот так и сам называется

Президент России Владимир Путин ответил на слова президента США Джо Байден о том, что он "убийца", заявив: "Кто как обзывается, тот так и сам называется". Об этом он сказал время конференции.

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"Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья", – сказал он.

Также Путин заявил, что в истеблишменте США много честных и порядочных людей и "РФ будет опираться на них".

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Станислав Стороженко

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