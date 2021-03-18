Путин ответил на обвинения Байдена: Кто как обзывается, тот так и сам называется
18.03.2021, 13:51
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)
Президент России Владимир Путин ответил на слова президента США Джо Байден о том, что он "убийца", заявив: "Кто как обзывается, тот так и сам называется". Об этом он сказал время конференции.
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"Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья", – сказал он.
Также Путин заявил, что в истеблишменте США много честных и порядочных людей и "РФ будет опираться на них".
- В январе 2021-го Байден в разговоре с Путиным заявил, что США будут твердо защищать суверенитет Украины.
- 4 февраля Байден сказал, что "закончилось время, когда США шли на уступки перед лицом агрессивных действий РФ".
- В марта Байден на вопрос АВС о том, считает ли он Путина убийцей, ответил "да". Россия тут же отозвала своего посла из США.
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