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Путин ответил на обвинения Байдена: Кто как обзывается, тот так и сам называется

18.03.2021, 13:51
Путин ответил на обвинения Байдена: Кто как обзывается, тот так и сам называется - Фото
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)

Президент России Владимир Путин ответил на слова президента США Джо Байден о том, что он "убийца", заявив: "Кто как обзывается, тот так и сам называется". Об этом он сказал  время конференции. 

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"Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья", – сказал он.

Также Путин заявил, что в истеблишменте США много честных и порядочных людей и "РФ будет опираться на них". 

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Станислав Стороженко
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Россия США владимир путин джо байден
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