Байден ответил на предложение Путина поговорить: видео

Президент США Джо Байден уверен, что "в определенный момент" пообщается с президентом РФ Владимиром Путиным, которого ранее назвал убийцей.

Байден коротко пообщался с журналистами у Белого дома.

"Я уверен, мы поговорим в определенный момент", – ответил он на просьбу прокомментировать предложение Путина пообщаться "в прямом эфире".

Байден также ответил на вопрос о ситуации с вакцинацией от коронавируса в США. Он выразил надежду, что страна может вакцинировать 2,5 млн человек в сутки.

President Biden says he is "very proud" of Secretary of State Antony Blinken following yesterday’s US-China meeting.



Biden says he is sure he "will talk at some point" with Russian President Vladimir Putin.



Biden says he hopes the US can vaccinate 2.5m people per day. pic.twitter.com/wpkGzekwpJ