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Байден ответил на предложение Путина поговорить: видео

19.03.2021, 18:32
Байден ответил на предложение Путина поговорить: видео - Фото
Джо Байден (скриншот с видео)

Президент США Джо Байден уверен, что "в определенный момент" пообщается с президентом РФ Владимиром Путиным, которого ранее назвал убийцей.

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Байден коротко пообщался с журналистами у Белого дома.

"Я уверен, мы поговорим в определенный момент", – ответил он на просьбу прокомментировать предложение Путина пообщаться "в прямом эфире".

Байден также ответил на вопрос о ситуации с вакцинацией от коронавируса в США. Он выразил надежду, что страна может вакцинировать 2,5 млн человек в сутки.

  • 16 марта Байден на вопрос телеканала АВС о том, считает ли он Путина убийцей, ответил "да". Россия тут же отозвала своего посла из США.
  • Вчера, 18 марта, Путин ответил, заявив: "Кто как обзывается, тот так и сам называется". Позже он предложил Байдену провести открытый диалог "фактически в прямом эфире".
  • В Еврокомиссии, комментируя эту информацию, сказали, что Путин ответственен за действия российских властей, включая покушения на политиков и журналистов в России, а также агрессию против Украины. 



Вадим Ребрина
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владимир путин джо байден
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