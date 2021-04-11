Байден предупредил РФ о последствиях агрессивных действий на границах Украины – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден предупредил власти РФ о том, что агрессивные действия на границах Украины будут иметь последствия для них. Об этом он сказал в интервью NBC.

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"Я должен вам сказать, что меня действительно беспокоят действия России на границах Украины. Вот почему мы находимся в очень тесном контакте, в тесной координации с нашими союзниками и партнерами в Европе. Все мы разделяем эту озабоченность", – сказал он.

По его словам, президент Байден "четко дал понять", что если Россия будет действовать "безрассудно или агрессивно, это будет стоить дорого, будут последствия".

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Станислав Стороженко

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