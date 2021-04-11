Байден предупредил РФ о последствиях агрессивных действий на границах Украины – Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден предупредил власти РФ о том, что агрессивные действия на границах Украины будут иметь последствия для них. Об этом он сказал в интервью NBC.
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"Я должен вам сказать, что меня действительно беспокоят действия России на границах Украины. Вот почему мы находимся в очень тесном контакте, в тесной координации с нашими союзниками и партнерами в Европе. Все мы разделяем эту озабоченность", – сказал он.
По его словам, президент Байден "четко дал понять", что если Россия будет действовать "безрассудно или агрессивно, это будет стоить дорого, будут последствия".
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и другие регионы. Под Воронежем россияне начали создавать большой военный лагерь и стягивать технику.
- В Кремле заявили, что "никого не должно беспокоить", как и почему Россия перемещает войска на своей территории.
- В Пентагоне выразили опасения и позвонили в Киев, заверив, что США "не допустят агрессии России".
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