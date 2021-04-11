Вашингтон и Лондон противостоят кампании России по дестабилизации Украины – МИД Британии
Великобритания и США "твердо противостоят" кампании России по дестабилизации Украины и призывают Кремль к немедленной деэскалации ситуации. Об этом в Twitter заявил глава МИД Британии Доминик Рааб по итогам разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Блинкен и я согласились, что Россия должна немедленно деэскалировать ситуацию и выполнить международные обязательства, которые она подписала в рамках ОБСЕ", – заявил Рааб.
"Наша поддержка суверенитета Украины непоколебима", – резюмировал глава британского МИД.
В пресс-службе Госдепа США заявили, что в ходе разговора была подтверждена поддержка Украины перед лицом российских провокаций: "Они подчеркнули необходимость, чтобы Москва немедленно прекратила наращивание военной силы и подстрекательскую риторику".
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и другие регионы. Под Воронежем россияне начали создавать большой военный лагерь и стягивать технику.
- 8 апреля член общественного совета при Минобороны РФ, кремлевский военный эксперт Руслан Пухов в интервью российскому изданию Фонтанка.ру признал, что в 2014-2015 годах Россия вводила в Украину группировку своих войск для ведения боевых действий против украинской армии.
Читайте также: Россия активизировала дезинформацию для оправдания наращивания войск – ЕС
Комментарии