Белый дом: США стремятся к предсказуемости в отношениях с Россией, а не к доверию

США работают над предсказуемыми отношениями с Россией, а не над установлением доверия. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Мы стремимся не к установлению доверия, а к предсказуемости и стабильности, потому что существует целый ряд угроз, есть ряд возможностей в мире. И президент (США Джо Байден, – ред.) хочет иметь возможность сосредоточиться на них, а не на враждебных отношениях с Россией", – сказала она.

Псаки также сказала, что предложенная Байденом встреча с лидером РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится летом. Она не ответила, в какой стране это может произойти. По ее словам, США ожидают проблемных отношений с Россией и готовы к трудным разговорам.

Псаки не стала перечислять конкретные темы встречи Путина и Байдена, поскольку подготовка к ней находится на ранних стадиях. Однако она напомнила о содержании вчерашнего разговора президентов.

В частности, что Байден призвал Путина снизить напряженность со стягиванием войск к границам Украины. Также обсуждался вопрос контроля над вооружениями путем расширения договора о сокращении наступательных вооружений.

Также по ее словам, предложение Байденом встречи Путину не меняет того, что США работают над последствиями для РФ за ее действия.

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Марк Сировой

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