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США и Россия продлили договор об ограничении и контроле ядерных ракет

03.02.2021, 18:42
США и Россия продлили договор об ограничении и контроле ядерных ракет - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Сегодня, 3 февраля, Соединенные Штаты Америки и Россия продлили договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

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Как отмечают в Госдепе, новый договор СНВ подразумевает проверяемые ограничения на российские межконтинентальные баллистические ракеты, БРПЛ и тяжелые бомбардировщики до 5 февраля 2026 года.

"Режим проверки нового договора СНВ позволяет нам контролировать соблюдение Россией условий договора и дает нам более полное представление о ядерной позиции России, в том числе посредством обмена данными и инспекций на местах, которые позволяют инспекторам США следить за российскими ядерными силами и объектами", – говорится в сообщении.

В США планируют разработать с РФ систему контроля над вооружениями, которая охватит все ее ядерное оружие.

В Госдепе заявили, что президент Джо Байден ясно дал понять, что продление договора СНВ – это только начало усилий США по решению проблем безопасности XXI века.

В дипломатическом ведомстве США отметили, что по-прежнему ясно понимают проблемы, которые Россия представляет для Соединенных Штатов и мира и будут стремиться привлечь ее к ответственности за все совершенные этой страной противоправные действия.

В МИД России сообщили, что 3 февраля обменялись нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора СНВ.

В НАТО приветствовали продление договора СНВ, отметив, что такой шаг способствует международной стабильности.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 года. Конец его действия – в феврале 2021 года.

21 января сообщалось, что Байден собирается предложить России продление на пять лет договора СНВ-III.

Наталия Медведева
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