Байден предложит РФ продлить ядерный договор на 5 лет, но также готовит новые санкции – WP

Президент США Джозеф Байден собирается предложить России продление на пять лет договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который ограничивает количество американского и российского стратегического ядерного оружия. В то же время Белый дом планирует ввести новые санкции против РФ за ее агрессию. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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По их словам, решение о продлении договора, которое поддерживает Россия, продиктовано приближением крайнего срока для этого шага – 5 февраля.

Экс-президент Дональд Трамп пытался продлить договор на один год в последние месяцы своего президентства, но ему не удалось это сделать, так как Китай отказался присоединиться к соглашению.

Если срок действия договора истечет, Москва и Вашингтон смогут развернуть неограниченное количество атомных подводных лодок, бомбардировщиков и ракет, что, как опасаются многие эксперты, может спровоцировать гонку ядерных вооружений и еще больше обострить отношения между США и РФ.

При этом издание пишет, что не все в окружении Байдена поддерживают продление СНВ-III на пять лет. Виктория Нуланд, к примеру, считает, что договор должен быть продлен на год.

В то же время администрация Байдена, по словам источников, готовится ввести против России новые санкции. Официальные лица заявили, что новый президент США исключает "перезагрузку" двусторонних отношений с Москвой.

"Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь ее к ответственности за безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы", – сказал один из чиновников.

Байден поручит директору национальной разведки Аврил Хейнс предоставить ему полную оценку предполагаемого вмешательства России в выборы 2020 года, применения химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального и о вознаграждении членам Талибана за нападения на американских военных в Афганистане.

"Мы будем использовать эту оценку для обоснования нашего ответа на российскую агрессию в ближайшие недели", – сказал другой высокопоставленный чиновник.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 г. Конец его действия – в феврале 2021 года. После этого стороны должны прийти к новому соглашению или продолжить действующие договоренности.

В сентябре 2020 г Администрация президента США Дональда Трампа попросила американских военных оценить, как быстро они смогут вывезти ядерное оружие из хранилищ и загрузить его на бомбардировщики и подводные лодки, если договор о контроле над вооружениями с Россией истечет в феврале.

16 октября 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий договор "без всяких условий хотя бы на год". США отвергли это предложение.

Вадим Ребрина

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