США готовы загрузить ядерное оружие на носители для стимула РФ к переговорам – Politico

Трамп пытается давить на Москву с целью заключения нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений

Администрация президента США Дональда Трампа попросила американских военных оценить, как быстро они смогут вывести ядерное оружие из хранилищ и загрузить его на бомбардировщики и подводные лодки, если договор о контроле над вооружениями с Россией истечет в феврале. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника.

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По их словам, запрос к Стратегическому командованию США в Небраске является частью стратегии давления на Москву с целью заключения нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений перед президентскими выборами в США.

Администрация Трампа, по данным издания, хочет подчеркнуть, что серьезно отнесется к прекращению действия договора, если Россия не выполнит требования США.

В США считают, что Россия затягивает переговоры в надежде на победу на выборах Джо Байдена, который якобы пообещал продлить новый договор СНВ на более выгодных для россиян условиях, чем те, которые предлагает Белый дом.

"Это явный сигнал о том, что цена отказа от переговоров перед выборами вырастет", – сказал один из источников. Администрация Трампа "пытается создать стимул, и это реальный стимул для россиян сесть и начать переговоры".

Однако бывшие высокопоставленные представители службы контроля над вооружениями и военные считают этот шаг рискованным, пишет Politico. Это, по их словам, может стать сигналом о том, что администрация Трампа больше не заинтересована в каких-либо ограничениях крупнейших арсеналов в мире, и это может подтолкнуть россиян к аналогичным шагам.

"Это очень глупо", – сказал бывший чиновник Республиканской партии по контролю над вооружениями, который отказался назвать свое имя. "Совершенно бессмысленно угрожать загрузкой. Это становится допустимым только в том случае, если другая сторона не может этого сделать. Россияне тоже могут это сделать", – отметил он.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 г. Конец его действия – в феврале 2021 года. После этого стороны должны прийти к новому соглашению или продолжить действующие договоренности.

СНВ-III. В июне 2020 года в США заявляли , что будут продолжать настаивать на том, чтобы Китай присоединился к их переговорам с Россией по новому соглашению на смену

Вадим Ребрина

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