США: Китай должен присоединиться к новому соглашению о ядерном оружии

Фото: Brandon Mowinkel / unsplash.com

США будут продолжать настаивать на том, чтобы Китай присоединился к переговорам с Россией по новому соглашению на смену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил специальный посланник президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

США и РФ согласились создать технические рабочие группы и провести дальнейшие переговоры, возможно, в конце июля или начале августа.

Вашингтон хочет, чтобы Пекин участвовал, потому что, по мнению США, Китай тайно работает над увеличением своего ядерного арсенала, но Москва выступает за многостороннее соглашение, возможно, включая Францию и Великобританию, сказал Биллингсли.

"Мы, Соединенные Штаты, верим... что следующее соглашение о контроле над вооружениями должно охватывать все ядерное оружие, а не только так называемое стратегическое ядерное оружие", - заявил он на пресс-конференции в Вене, которая последовала за состоявшимися в понедельник переговорами.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Новый СНВ ограничивает количество развернутых в стране боеголовок стратегического ядерного оружия 1550 единицами.

Китай пока отвергает попытки США привлечь их к переговорам.

15 июня Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) обнародовал свой новый отчет , согласно которому ядерные державы продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы, несмотря на уменьшение количества ядерных боеголовок.

17 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания министров обороны стран-членов НАТО заявил , что Североатлантический альянс будет противостоять России в ядерной сфере, но не станет копировать ее действия.