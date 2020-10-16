США отвергли предложение Путина продлить договор СНВ без всяких дополнительных условий

"Сегодняшний ответ Путина о продлении нового договора СНВ без замораживания ядерных боеголовок – это провал", – сказал советник Трампа по безопасности

США отвергли предложение президента РФ Владимира Путина продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий. Об этом говорится в сообщении Совета нацбезопасности США в Twitter.

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Там рассказали, что США предложили РФ продлить новый договор СНВ на один год в обмен на ограничения для России и США по всем ядерным боеголовкам в течение этого периода.

"Это было бы победой для обеих сторон, и мы считали, что россияне готовы принять это предложение... Сегодняшний ответ президента Путина о продлении нового договора СНВ без замораживания ядерных боеголовок – это провал", – заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт ОʼБрайен.

Он отметил, что США серьезно относятся к контролю над вооружениями, который обеспечит безопасность всего мира.

"Мы надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений", – сказал ОʼБрайен.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 г. Конец его действия – в феврале 2021 года. После этого стороны должны прийти к новому соглашению или продолжить действующие договоренности.

В сентябре 2020 г Администрация президента США Дональда Трампа попросила американских военных оценить, как быстро они смогут вывести ядерное оружие из хранилищ и загрузить его на бомбардировщики и подводные лодки, если договор о контроле над вооружениями с Россией истечет в феврале.

Сегодня, 16 октября, Путин предложил продлить действующий Договор "без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода".

Вадим Ребрина

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