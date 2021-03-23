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Советник Байдена: У нас будут тяжелые дни с Россией

23.03.2021, 07:15
Советник Байдена: У нас будут тяжелые дни с Россией - Фото
Джейк Салливан (фото - ЕРА)

У США и России будут тяжелые дни в отношения с Россией из-за принципиальных разногласий. Об этом в эфире MSNBC News заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

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У Салливана спросили, не было ли ошибкой со стороны Байдена называть убийцей президента РФ Владимира Путина.

"Нет. Ему задали прямой вопрос – он дал прямой ответ. Он так работал в течение 40 лет на госслужбе и продолжает работать на посту президента. Мы считаем, что у нас будут тяжелые дни с Россией, поскольку есть вопросы, по которым у нас – глубокие разногласия. Также есть действия, которые требуют нашего решительного ответа", – сказал Салливан.

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При этом Салливан считает, что Белый дом может работать с Россией по ключевым вопросам. В качестве примера он привел продление договора о сокращении наступательных вооружений.

"Так что, это не будут простые отношения (с Россией, – ред.). Будут серьезные вызовы, которые потребуют, чтобы Америка отстаивала свои интересы. Но также есть сферы, в которых США и РФ могут предсказуемо и стабильно сотрудничать в общих интересах", – подытожил он.

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Марк Сировой
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джо байден владимир путин Джейк Салливан убийца
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