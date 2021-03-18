В Белом доме отреагировали на отзыв посла России после слов Байдена о Путине-убийце

Администрация президента США Джо Байдена будет вести себя прямо в отношениях с Россией и действовать не так, как предыдущая американская власть. Об этом заявила на пресс-конференции спикер Белого Дома Дженнифер Псаки, когда ее попросили отреагировать на отзыв Россией своего посла в Вашингтоне после того, как Байден назвал убийцей президента РФ Владимира Путина.

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"Мы, конечно, видели эти сообщения (об отзыве посла РФ, – ред.). Я бы сказала, что наша администрация будет придерживаться другого подхода в наших отношениях с Россией, чем предыдущая администрация", – ответила она.

Псаки подчеркнула, что США будут "действовать прямо" в вопросах с РФ, которые их беспокоят. Она отметила, что Белый дом уже высказал ключевые выводы разведки об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, но также постоянно мониторит и другие области, вызывающие опасения.

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В частности Псаки сказала, что Байден "не сдерживает своих опасений" по вмешательству РФ в американские выборы, кибератакам через программы SolarWinds или же сообщениям о том, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за убийство американских солдат в Афганистане. Она также заявила, что россияне вмешивались или пытались вмешаться в выборы в США в течение многих лет, задолго до 2016 года.

"Мы будем высказываться по вопросам, вызывающим у нас озабоченность. И, как сказал вчера президент, россияне, безусловно, будут нести ответственность за свои действия. Скоро мы расскажем об этом подробнее", – добавила она.

По ее словам, Байден дал понять, что США ответят на ряд дестабилизирующих действий России – и все смогут увидеть это в ближайшие недели. При этом она не исключает, что США могут сотрудничать с РФ в сферах, где есть общий интерес. Как это, например, было с продлением на пять лет соглашения о сокращении наступательного вооружения.

При этом Псаки не ответила четко, говорил Байден буквально или метафорично, называя Путина убийцей. "Мне больше нечего вам сказать, чтобы вы могли проанализировать это (заявление, – ред.)", – ответила она на соответствующий вопрос журналиста.

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Марк Сировой

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