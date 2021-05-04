Байден надеется встретиться с Путиным в июне в Европе

Президент США Джо Байден заявил, что хотел бы провести предложенный им саммит с президентом России Владимиром Путиным во время его июньской поездки в Европу. Об этом он сказал журналистам после заявления на тему коронавируса, сообщает Reuters.

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"Я надеюсь и жду встречи. Мы работаем над этим", – сказал Байден.

Президент США планирует принять участие в саммите G7 в Корнуолле, Англия, который состоится 11-13 июня. После этого он вылетит в Брюссель на встречу с лидерами Европейского союза и для участия в саммите НАТО 14 июня.

Официальные лица США работают с российскими коллегами над организацией саммита, но еще неизвестно, будет ли достигнуто соглашение, пишет агентство.

13 апреля Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.

15 марта Байден подписал указ о введении новых санкций против России.

В РФ приняли ответные меры.

В администрации Белого дома считают, что предложение Байдена в интересах президента Путина, так как оно является "мостом" для того, чтобы Россия вернулась в мировое сообщество.

Вадим Ребрина

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