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Байден: США не ищут эскалации с Россией, но ее действия повлекут последствия

29.04.2021, 06:46
Байден: США не ищут эскалации с Россией, но ее действия повлекут последствия - Фото
Джо Байден (Фото: EPA-EFE/OLIVER CONTRERAS)

США не ищут эскалации с Россией, но ее действия повлекут за собой последствия. Об этом заявил президент США Джо Байден в обращении к обеим палатам Конгресса, сообщает пресс-служба Белого дома.

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"Что касается России, я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия", – заявил Байден.

По словам Байдена, он пропорционально отреагировал на вмешательство России в выборы в США и кибератаки на американское правительство и бизнес.

В то же время он подчеркнул, что США и Россия могут сотрудничать, когда это в общих интересах, упомянув продление договора по сокращению ядерных вооружений (СНВ).

  • 17 марта 2021 года Байден в интервью согласился с утверждением, что Путин – убийца.
  • 13 апреля Байден позвонил Путину и призвал снизить напряженность на границе с Украиной. Президент США предложил президенту России встречу.
  • 15 апреля Байден ввел против России новый пакет санкций.

Читайте мнение: Путин на рельсах. Как Байден продал ему билет на горящий поезд

Денис Юдин
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Россия США владимир путин эскалация джо байден
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