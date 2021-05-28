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МИД анонсировал разговор Зеленского и Байдена перед встречей президента США с Путиным

28.05.2021, 21:28
МИД анонсировал разговор Зеленского и Байдена перед встречей президента США с Путиным - Фото
Владимир Зеленский, Владимир Путин (Фото: EPA)

Женевской встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена будут предшествовать "контакты" главы Белого дома с президентом Владимиром Зеленским. Об этом в эфире Украина 24 сказал замминистра иностранных дел Евгений Енин.

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"Встрече Путина и Байдена будут предшествовать контакты нашего президента с американским президентом. Мы тщательно готовим и повестку дня, и согласование всех логистических аспектов. Именно поэтому мы более чем уверены, что американские партнеры выдержат достаточно жесткую линию", – отметил он.

  • 13 апреля 2021 года Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.
  • 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в указе говорилось также о высылке десятерых дипломатов РФ из США.
  • В РФ приняли ответные меры и решили выслать десятерых американских дипломатов из страны.
  • Сегодня, 25 мая, стало известно, что личная встреча Байдена и Путина планируется на 16 июня в Женеве.

 

Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский МИД владимир путин президент переговоры евгений енин саммит джо байден
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