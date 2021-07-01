"Нужно выйти из тупика". Кулеба объяснил, зачем встречаются Зеленский и Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на встрече в июле будут подробно обсуждать участие США в процессе политико-дипломатического урегулирования и противодействия российской агрессии. Об этом в интервью LIGA.net сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Встреча ради встречи с Байденом – это в принципе не та категория, которая может применяться. Это встреча с президентом самой влиятельной страны в мире", – отметил Кулеба.
Программа-максимум для Украины – сделать новый шаг в вопросах взаимодействия со США в сфере безопасности и обороны, инвестиций и торговли, отметил министр.
"Я пока не знаю, выйдем ли мы из встречи уже с готовым ответом о том, каким будет участие США в процессе политико-дипломатического урегулирования и противодействия российской агрессии, но точно президенты будут очень подробно об этом говорить. Это будет ключевая тема", – сказал он.
Цель – найти максимально результативный формат участия США в урегулировании: "Американцы уже в этом процессе. Но этого недостаточно, чтобы изменить поведение России".
Россияне, утверждает он, категорически не отвергают вопросы взаимодействия с США: "Вспомните линию Сурков-Волкер. Но в нормандском процессе проблемы есть. Все говорят: Россия, ты – сторона конфликта, выполняй обязательства, прекращай войну. А Россия говорит: нет, мы не сторона конфликта".
Пока этот узел не удастся развязать, полноценное урегулирование невозможно, считает Кулеба: "И надо с американцами очень предметно поговорить о том, как это сделать. Какую построить комбинацию, чтобы мы вышли из тупика".
Кулеба добавил, что Зеленский хочет и готов встретиться и с президентом России Владимиром Путиным. Консультации ведет Офис президента. "Только присутствие Путина за столом переговоров дает возможность сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки", – уверен глава МИД.
- Встреча Байдена и Путина состоялась 16 июня в Женеве. О результатах встречи читайте здесь: Байден встретится с Путиным. Украину сдали? Нет, но вот что вызывает тревогу.
- Перед встречей с Путиным Байден поговорил по телефону с президентом Зеленским. По данным Axios, Белый дом якобы отказался от идеи приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом лидеров РФ и США.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау раскритиковал очередность встреч Джо Байдена. По его мнению, сначала нужно было встретиться с Зеленским, а потом уже – с Путиным.
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