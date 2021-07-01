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"Нужно выйти из тупика". Кулеба объяснил, зачем встречаются Зеленский и Байден

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 15:25
Дмитрий Кулеба (Фото: Эдуард Крыжановский/пресс-служба МИД)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на встрече в июле будут подробно обсуждать участие США в процессе политико-дипломатического урегулирования и противодействия российской агрессии. Об этом в интервью LIGA.net сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Встреча ради встречи с Байденом – это в принципе не та категория, которая может применяться. Это встреча с президентом самой влиятельной страны в мире", – отметил Кулеба.

Программа-максимум для Украины – сделать новый шаг в вопросах взаимодействия со США в сфере безопасности и обороны, инвестиций и торговли, отметил министр.

"Я пока не знаю, выйдем ли мы из встречи уже с готовым ответом о том, каким будет участие США в процессе политико-дипломатического урегулирования и противодействия российской агрессии, но точно президенты будут очень подробно об этом говорить. Это будет ключевая тема", – сказал он.

Цель – найти максимально результативный формат участия США в урегулировании: "Американцы уже в этом процессе. Но этого недостаточно, чтобы изменить поведение России".

Россияне, утверждает он, категорически не отвергают вопросы взаимодействия с США: "Вспомните линию Сурков-Волкер. Но в нормандском процессе проблемы есть. Все говорят: Россия, ты – сторона конфликта, выполняй обязательства, прекращай войну. А Россия говорит: нет, мы не сторона конфликта".

Пока этот узел не удастся развязать, полноценное урегулирование невозможно, считает Кулеба: "И надо с американцами очень предметно поговорить о том, как это сделать. Какую построить комбинацию, чтобы мы вышли из тупика".

Кулеба добавил, что Зеленский хочет и готов встретиться и с президентом России Владимиром Путиным. Консультации ведет Офис президента. "Только присутствие Путина за столом переговоров дает возможность сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки", – уверен глава МИД.

Читайте полный текст интервью: Дмитрий Кулеба: Путин в ситуации с Северным потоком-2 сидит в тени и кайфует

Валерия Кондратова
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