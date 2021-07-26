Байден не приедет на саммит Крымской платформы, будет член правительства США

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не приедут в Киев на саммит Крымской платформы 23 августа. Однако приедет член американского правительства, сообщил в интервью Радио Свобода временный поверенный в делах США в Украине и зампомощника госсекретаря США Джордж Кент.

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"От нас будет член кабинета (правительства США, – ред.). То есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно", – сказал он.

Кент отметил, что на прошлой неделе обсуждал вопрос Крыма на неформальных встречал с лидерами крымских татар Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой, нардепом фракции Голос Рустемом Умеровым.

По его словам, ситуация по Крыму – это не только вопрос того, что будет происходить на саммите Крымской платформы.

"Это должен быть продолжающийся процесс. Потому что это просто начало и не конец. Потому что есть очень много людей, которые считают, что они являются украинскими гражданами в оккупированном Крыму. И мы вместе должны им помочь", – сказал Кент.

Он также отметил, что вопрос Крыма должен обсуждаться на разных уровнях: международного сообщества, лидеров стран, экспертов и общества. По его словам, Украина подготовилась, чтобы это длилось не один день и на разных уровнях. "Я думаю, что это очень хорошая концепция. И, как я уже сказал, это только начало", – добавил Кент.

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Марк Сировой

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