Кулеба: США поддерживают Крымскую платформу и будут представлены на ней на высоком уровне

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Украину подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают идею Украины по созданию Крымской платформы и планируют принять в ней участие. Об этом заявил в эфире передачи Право на владу министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

"США во время этого визита, во-первых, подтвердили, что полностью поддерживают инициативу Крымской платформы, второе – они будут представлены на высоком уровне на саммите платформы, третье – они поощряют и призывают третьи страны точно так же поддерживать идею Крымской платформы", – подчеркнул глава МИД.

По его словам, в украинском парламенте сейчас создана группа поддержки Крымской платформы, при участии которой саммит планируется провести максимально эффективно.

Читайте также: Разбор|Украина должна стать success story. Зачем глава Госдепа приезжал в Украину

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.