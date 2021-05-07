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Кулеба: США поддерживают Крымскую платформу и будут представлены на ней на высоком уровне

07.05.2021, 07:40
Кулеба: США поддерживают Крымскую платформу и будут представлены на ней на высоком уровне - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео 1+1/YouTube)

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Украину подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают идею Украины по созданию Крымской платформы и планируют принять в ней участие. Об этом заявил в эфире передачи Право на владу министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"США во время этого визита, во-первых, подтвердили, что полностью поддерживают инициативу Крымской платформы, второе – они будут представлены на высоком уровне на саммите платформы, третье – они поощряют и призывают третьи страны точно так же поддерживать идею Крымской платформы", – подчеркнул глава МИД.

По его словам, в украинском парламенте сейчас создана группа поддержки Крымской платформы, при участии которой саммит планируется провести максимально эффективно.

Читайте также: Разбор|Украина должна стать success story. Зачем глава Госдепа приезжал в Украину

Дарья Мостовая
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