Кулеба: США поддерживают Крымскую платформу и будут представлены на ней на высоком уровне
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Украину подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают идею Украины по созданию Крымской платформы и планируют принять в ней участие. Об этом заявил в эфире передачи Право на владу министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"США во время этого визита, во-первых, подтвердили, что полностью поддерживают инициативу Крымской платформы, второе – они будут представлены на высоком уровне на саммите платформы, третье – они поощряют и призывают третьи страны точно так же поддерживать идею Крымской платформы", – подчеркнул глава МИД.
По его словам, в украинском парламенте сейчас создана группа поддержки Крымской платформы, при участии которой саммит планируется провести максимально эффективно.
- 6 мая Блинкен прибыл в Киев. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, с главами фракций и спикером Рады, министром иностранных дел.
- Госсекретарь США заявил, что Россия отвела от Украины только часть войск – остальные продолжают оставаться у границ.
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