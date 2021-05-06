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Кулеба отчитался о результатах переговоров с Блинкеном: Мы договорились о нескольких вещах видео

06.05.2021, 17:52
Скриншот из видео
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в результате переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном была достигнута договоренность о нескольких шагах, которые "важны для украинской безопасности и для украинских реформ". Об этом он сказал в видеообращении в Facebook.

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"Мы действительно договорились о некоторых вещах, важных для украинской безопасности, важных для украинских реформ. И мы будем работать над их выполнением в интересах Украины и Соединенных Штатов, и вообще евроатлантического пространства как такового", – сказал Кулеба.

Он сказал, что не может рассказывать в одностороннем порядке о подробностях переговоров.

"Мой коллега, Тони, сказал очень важную вещь: Украина никогда не должна сомневаться в Соединенных Штатах Америки. И что никогда США не будут договариваться ни с кем касательно Украины без Украины", – заявил Кулеба.

Министр сказал, что в разговоре с Блинкеном он заявил о том, что российская агрессия против Украины прекратится после того, как Москва поймет, что коллективный Запад воспринимает Украину "как часть себя". 

"Не как баланс, не как что-то посередине между Западом и Россией, не как часть, которая откололась от "русского мира"… Только четкий сигнал в сторону Москвы о том, что Украина является частью Запада, неотъемлемой частью демократического мира – это и будет началом конца российской агрессии против Украины. Это тот путь, который прошли Центральноевропейские страны после развала СССР, страны Балтии", – добавил министр.

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Станислав Стороженко
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США МИД переговоры дмитрий кулеба Энтони Блинкен
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