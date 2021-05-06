Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в результате переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном была достигнута договоренность о нескольких шагах, которые "важны для украинской безопасности и для украинских реформ". Об этом он сказал в видеообращении в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы действительно договорились о некоторых вещах, важных для украинской безопасности, важных для украинских реформ. И мы будем работать над их выполнением в интересах Украины и Соединенных Штатов, и вообще евроатлантического пространства как такового", – сказал Кулеба.

Он сказал, что не может рассказывать в одностороннем порядке о подробностях переговоров.

"Мой коллега, Тони, сказал очень важную вещь: Украина никогда не должна сомневаться в Соединенных Штатах Америки. И что никогда США не будут договариваться ни с кем касательно Украины без Украины", – заявил Кулеба.

Министр сказал, что в разговоре с Блинкеном он заявил о том, что российская агрессия против Украины прекратится после того, как Москва поймет, что коллективный Запад воспринимает Украину "как часть себя".

"Не как баланс, не как что-то посередине между Западом и Россией, не как часть, которая откололась от "русского мира"… Только четкий сигнал в сторону Москвы о том, что Украина является частью Запада, неотъемлемой частью демократического мира – это и будет началом конца российской агрессии против Украины. Это тот путь, который прошли Центральноевропейские страны после развала СССР, страны Балтии", – добавил министр.

Читайте также: Блинкен: Россия отвела от Украины только часть войск – значительные силы остаются

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.