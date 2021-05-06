Блинкен провел рабочий завтрак с главами фракций и спикером Рады: что обсуждали
В Киеве прошел рабочий завтрак при участии спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, глав фракций парламента и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщили пресс-службы Слуги народа, Европейской солидарности и Голоса.
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С американской стороны во встрече также приняла участие заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.
Во время встречи Блинкен рассказал нардепам, что вопрос поддержки Украины был основным на саммите G7 и на встрече стран-участниц НАТО.
На встрече обсуждались вопросы стратегического партнерства Украины и США, нацбезопасности, противодействия российской агрессии. Произошел обмен мнениями по антикоррупционной и парламентской реформам и по реформе СБУ, сообщает Разумков в Facebook.
Лидеры Слуги народа и Евросолидарности Давид Арахамия и Петр Порошенко обратились к Блинкену с просьбой о поддержке Украины в получении плана действий по членству в НАТО. Арахамия также предложил изучить возможность заключения двухстороннего договора о стратегическом военном сотрудничестве между США и Украиной.
В Слуге народа сообщают, что на встрече прозвучало предложение назначить временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин постоянным послом. В Евросолидарности отметили, что на встрече поднималась тема назначения спецпредставителя США по Украине.
В комментарии Фокусу Арахамия заявил, что обговаривалась возможность присоединения США к нормандскому формату.
Замглавы фракции Голос Андрей Осадчук подчеркнул, что американская сторона отдельно озвучила вопрос о корпоративном управлении Нафтогазом и кадровых ротациях в компании.
- 30 апреля 2021 года стало известно, что Блинкен посетит Украину с рабочим визитом. В МИД рассказали о целях его визита в Украину.
- В Госдепе заявили, что Блинкен во время визита в Украину встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.
- Вчера, 5 мая, в МИД заявили, что Украина рассчитывает на усиление политической поддержки и оборонной помощи от США по результатам визита Блинкена.
- В ночь на 6 мая Блинкен прибыл в Киев.
- Госдеп опубликовал программу визита Блинкена.
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