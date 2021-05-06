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Блинкен провел рабочий завтрак с главами фракций и спикером Рады: что обсуждали

06.05.2021, 11:58
Блинкен провел рабочий завтрак с главами фракций и спикером Рады: что обсуждали - Фото
Энтони Блинкен (фото – Ron Przysucha, пресс-служба Госдепа США)

В Киеве прошел рабочий завтрак при участии спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, глав фракций парламента  и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщили пресс-службы Слуги народа, Европейской солидарности и Голоса.

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С американской стороны во встрече также приняла участие заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

Во время встречи Блинкен рассказал нардепам, что вопрос поддержки Украины был основным на саммите G7 и на встрече стран-участниц НАТО.

На встрече обсуждались вопросы стратегического партнерства Украины и США, нацбезопасности, противодействия российской агрессии. Произошел обмен мнениями по антикоррупционной и парламентской реформам и по реформе СБУ, сообщает Разумков в Facebook.

Лидеры Слуги народа и Евросолидарности Давид Арахамия и Петр Порошенко обратились к Блинкену с просьбой о поддержке Украины в получении плана действий по членству в НАТО. Арахамия также предложил изучить возможность заключения двухстороннего договора о стратегическом военном сотрудничестве между США и Украиной.

В Слуге народа сообщают, что на встрече прозвучало предложение назначить временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин постоянным послом. В Евросолидарности отметили, что на встрече поднималась тема назначения спецпредставителя США по Украине.

В комментарии Фокусу Арахамия заявил, что обговаривалась возможность присоединения США к нормандскому формату.

Замглавы фракции Голос Андрей Осадчук подчеркнул, что американская сторона отдельно озвучила вопрос о корпоративном управлении Нафтогазом и кадровых ротациях в компании.

Денис Юдин
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