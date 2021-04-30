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Администрация Байдена | В Украину на днях прилетит глава Госдепартамента США: Блинкен подтвердил это CBS News

30.04.2021, 06:23
В Украину на днях прилетит глава Госдепартамента США: Блинкен подтвердил это CBS News - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

На следующей неделе (3—9 мая) госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину с рабочим визитом. Об этом он сообщил программе "60 минут" на канале CBS News, сказала в анонсе интервью ведущая.

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Глава Государственного департамента на том фрагменте интервью, которое показали, о визите прямо не говорит, но обсуждает ситуацию с войсками РФ вокруг Украины, часть которых российское руководство недавно отозвало в пункты постоянной дислокации.

"Блинкен сказал, что поедет в Украину на следующей неделе", – написали в Twitter программы.

Блинкен заявил, что администрация президента США Джо Байдена не может предугадать, что сейчас задумал президент РФ Владимир Путин: "Есть много всего, что он мог бы сделать или не сделать".

Ранее CNN сообщали, что визит госсекретаря позволит обсудить потенциальную встречу Байдена и президента Владимира Зеленского во время запланированного на лето европейского турне американского лидера.

Читайте также: "Оружие для Украины – идея, время которой пришло". Портрет госсекретаря и ястребов Байдена

Евгений Пилипенко
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визит Госдепартамент США геополитика госсекретарь Энтони Блинкен
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