На следующей неделе (3—9 мая) госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину с рабочим визитом. Об этом он сообщил программе "60 минут" на канале CBS News, сказала в анонсе интервью ведущая.

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Глава Государственного департамента на том фрагменте интервью, которое показали, о визите прямо не говорит, но обсуждает ситуацию с войсками РФ вокруг Украины, часть которых российское руководство недавно отозвало в пункты постоянной дислокации.

"Блинкен сказал, что поедет в Украину на следующей неделе", – написали в Twitter программы.

Блинкен заявил, что администрация президента США Джо Байдена не может предугадать, что сейчас задумал президент РФ Владимир Путин: "Есть много всего, что он мог бы сделать или не сделать".

Ранее CNN сообщали, что визит госсекретаря позволит обсудить потенциальную встречу Байдена и президента Владимира Зеленского во время запланированного на лето европейского турне американского лидера.

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Евгений Пилипенко

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