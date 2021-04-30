Администрация Байдена | В Украину на днях прилетит глава Госдепартамента США: Блинкен подтвердил это CBS News
На следующей неделе (3—9 мая) госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину с рабочим визитом. Об этом он сообщил программе "60 минут" на канале CBS News, сказала в анонсе интервью ведущая.
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Глава Государственного департамента на том фрагменте интервью, которое показали, о визите прямо не говорит, но обсуждает ситуацию с войсками РФ вокруг Украины, часть которых российское руководство недавно отозвало в пункты постоянной дислокации.
"Блинкен сказал, что поедет в Украину на следующей неделе", – написали в Twitter программы.
Блинкен заявил, что администрация президента США Джо Байдена не может предугадать, что сейчас задумал президент РФ Владимир Путин: "Есть много всего, что он мог бы сделать или не сделать".
Ранее CNN сообщали, что визит госсекретаря позволит обсудить потенциальную встречу Байдена и президента Владимира Зеленского во время запланированного на лето европейского турне американского лидера.
- За последние месяцы глава МИД Дмитрий Кулеба дважды созванивался с Блинкеном, а 13 апреля встретился с ним в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.
- Зеленский общался с Байденом по телефону 2 апреля, а 13 апреля Байден предложил Путину встретиться.
- Зеленский и Путин также обменялись предложениями о встрече. Первый уверен, что "все идет к тому, что встреча состоится".
- В разведке МО США считают, что перспективы краткосрочного урегулирования ситуации на Донбассе "туманны".
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