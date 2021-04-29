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Разведка США: Перспективы краткосрочного урегулирования ситуации на Донбассе туманны

29.04.2021, 22:54
Разведка США: Перспективы краткосрочного урегулирования ситуации на Донбассе туманны - Фото
Скотт Беррьер (Фото: EPA-EFE/Graeme Jennings)

В разведке США считают туманными перспективы краткосрочного урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом говорится в докладе главы разведуправления Минобороны США Скотта Беррьера, посвященном оценке мировых угроз, который он представил Сенату. Текст доклада размещен на сайте комитета Сената по вооруженным силам.

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"Конфликт на востоке Украины продолжается уже восьмой год, и Россия продолжает противодействовать стремлению Киева к собственной геостратегической ориентации и евроатлантической интеграции", – говорится в докладе.

Беррьер рассказал о заключенной Украиной и Россией 27 июля 2020 года договоренности о всеобъемлющем прекращении огня и начале ее нарушения в январе.

Также он напомнил о стягивании Россией в апреле значительных военных сил в оккупированном Крыму и на границе с Украиной – "якобы для учений, но, вероятно, в рамках продолжающейся кампании по оказанию давления на Украину, чтобы она уступила требованиям Кремля".

В докладе отмечается, что Москва продолжает укреплять долгосрочные военные позиции на Крымском полуострове, чтобы сдерживать западные военно-морские и воздушные операции, проецировать военную мощь в регионе и сигнализировать о своей решимости удержать полуостров.

"Перспективы краткосрочного урегулирования туманны, и присутствие возглавляемых Россией сил на востоке Украины остается для Кремля жизнеспособным инструментом принуждения, даже если Москва решит сделать выбор в пользу деэскалации". – заявил Беррьер.

Читайте также: Глава ЦРУ: Наращивание войск России может стать основой для отдельных вторжений в Украину

Наталия Медведева
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Скотт Беррьер разведка Донбасс пентагон
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