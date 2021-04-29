Разведка США: Перспективы краткосрочного урегулирования ситуации на Донбассе туманны
В разведке США считают туманными перспективы краткосрочного урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом говорится в докладе главы разведуправления Минобороны США Скотта Беррьера, посвященном оценке мировых угроз, который он представил Сенату. Текст доклада размещен на сайте комитета Сената по вооруженным силам.
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"Конфликт на востоке Украины продолжается уже восьмой год, и Россия продолжает противодействовать стремлению Киева к собственной геостратегической ориентации и евроатлантической интеграции", – говорится в докладе.
Беррьер рассказал о заключенной Украиной и Россией 27 июля 2020 года договоренности о всеобъемлющем прекращении огня и начале ее нарушения в январе.
Также он напомнил о стягивании Россией в апреле значительных военных сил в оккупированном Крыму и на границе с Украиной – "якобы для учений, но, вероятно, в рамках продолжающейся кампании по оказанию давления на Украину, чтобы она уступила требованиям Кремля".
В докладе отмечается, что Москва продолжает укреплять долгосрочные военные позиции на Крымском полуострове, чтобы сдерживать западные военно-морские и воздушные операции, проецировать военную мощь в регионе и сигнализировать о своей решимости удержать полуостров.
"Перспективы краткосрочного урегулирования туманны, и присутствие возглавляемых Россией сил на востоке Украины остается для Кремля жизнеспособным инструментом принуждения, даже если Москва решит сделать выбор в пользу деэскалации". – заявил Беррьер.
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине. Украина не исключала вторжения. США заявили, что "не допустят агрессии РФ", а если та пойдет на это, то "заплатит". 13 апреля состоялся разговор глав РФ и США Путина и Байдена. Последний предложил встречу. Также США ввели против РФ новые санкции.
- 16 марта Зеленский, Макрон и Меркель по итогам встречи в Париже призвали Россию отвести свои войска от украинских границ.
- 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "проверочные мероприятия" в Южном и Западном военных округах РФ, которые граничат с Украиной, будут завершены.
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