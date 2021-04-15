Глава ЦРУ: Наращивание войск России может стать основой для отдельных вторжений в Украину

Наращивание Россией войск вдоль восточных границ Украины и во временно оккупированном Крыму может стать основой для отдельных вторжений. Об этом заявил в Сенате США глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, передает Голос Америки.

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По его словам, стягивание Россией сил вдоль границ у Донбасса и в Крыму вызывает серьезное беспокойство. "Накопление сил достигло момента, когда оно, среди прочего, может стать основой для отдельных военных вторжений", – объяснил глава ЦРУ.

Директор разведуправления Минобороны США Скотт Беррьер озвучил похожие опасения, отмечает издание. Он считает, что у РФ есть несколько вариантов действий, в том числе она может совершить "точечную атаку в любой момент". "Мы не знаем их намерения сейчас", – отметил Беррьер.

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Бернс, который был послом в РФ с 2005 по 2008 года, также говорит, что не стоит недооценивать, как президент РФ Владимир Путин и российская власть могут использовать военную силу.

По его словам, маневры рядом с Украиной также могут быть попытками "запугать украинскую власть и отправить сигнал США". Из-за этого США активно встречаются с союзниками, "делятся информацией и разделяют беспокойство".

"Отчасти, это была цель звонка президента (США, – ред.) Байдена президенту Путину – заявить очень четко о серьезности нашего беспокойства", – добавил глава ЦРУ.

12 апреля глава Госдепа Блинкен заявил, что Россия заплатит, если обострит агрессию против Украины. В тот же день США и НАТО заявили, что РФ должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи у границ.

13 апреля Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.

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Марк Сировой

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