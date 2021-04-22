Шойгу объявил о "завершении учений": завтра войска России могут начать отводить от Украины
22.04.2021, 14:24
Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "проверочные мероприятия" в Южном и Западном военных округах РФ, которые граничат с Украиной, будут завершены. Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.
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"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", – сказал он.
Шойгу заявил, что приказал командующим войсками военных округов "спланировать и приступить" с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине. Украина не исключала вторжения. США заявили, что "не допустят агрессии РФ", а если та пойдет на это, то "заплатит". В Кремле назвали "условие" отвода войск (но это пропаганда). 13 апреля состоялся разговор глав РФ и США Путина и Байдена. Последний предложил встречу.
- 16 марта президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи в Париже призвали Россию отвести свои войска от украинских границ.
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