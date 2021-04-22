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Шойгу объявил о "завершении учений": завтра войска России могут начать отводить от Украины

22.04.2021, 14:24
Шойгу объявил о
Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "проверочные мероприятия" в Южном и Западном военных округах РФ, которые граничат с Украиной, будут завершены. Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС. 

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"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", – сказал он.

Шойгу заявил, что приказал командующим войсками военных округов "спланировать и приступить" с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.

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Станислав Стороженко
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Россия граница войска вс рф сергей шойгу
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