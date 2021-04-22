Шойгу объявил о "завершении учений": завтра войска России могут начать отводить от Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "проверочные мероприятия" в Южном и Западном военных округах РФ, которые граничат с Украиной, будут завершены. Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

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"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", – сказал он.

Шойгу заявил, что приказал командующим войсками военных округов "спланировать и приступить" с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.

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Станислав Стороженко

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