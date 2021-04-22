Путин отказался ехать на Донбасс по предложению Зеленского. Зовет его в Москву

Президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить с президентом Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время в Москве, отвечая на предложение украинского лидера встретиться на Донбассе. Об этом Путин сообщил во время переговоров с диктатором Беларуси Александром Лукашенко, соответствующее видео транслировали российские телеканалы.

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"В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем двусторонних отношений напрямую, это касается отношения к РПЦ и попытки ее разрушения, к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим в Украине", – сказал Путин.

Он заявил, что может "только сожалеть" об этом.

"Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Возникает вопрос, мы что хотим обсуждать на этой встрече?", – продолжил Путин.

Если речь идет об обсуждении проблем войны на территории Донецкой и Луганской областей, сказал Путин, то тогда Зеленскому надо сначала поговорить с главарями российских террористических организаций на Донбассе. Путин в прямой речи назвал их "руководителями республик".

"А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия", – сказал президент РФ.

Лукашенко поддакивал Путину.

"Если речь идет о восстановлении двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве, в любое удобное для него время", – резюмировал Путин.

В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине.

31 марта Россия в ТКГ отказалась от возвращения к перемирию на Донбассе.

19 апреля состоялась встреча советников глав государств нормандской четверки. Главным вопросом встречи было обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Россияне предложили провести следующую встречу советников на линии разграничения.

20 апреля Зеленский в видеообращении обратился к Путину и предложил ему встретиться на Донбассе.

Наталия Медведева

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