UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин отказался ехать на Донбасс по предложению Зеленского. Зовет его в Москву

22.04.2021, 19:30
Путин отказался ехать на Донбасс по предложению Зеленского. Зовет его в Москву - Фото
Владимир Путин (Фото: пресс-служба президента РФ)

Президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить с президентом Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время в Москве, отвечая на предложение украинского лидера встретиться на Донбассе. Об этом Путин сообщил во время переговоров с диктатором Беларуси Александром Лукашенко, соответствующее видео транслировали российские телеканалы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем двусторонних отношений напрямую, это касается отношения к РПЦ и попытки ее разрушения, к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим в Украине", – сказал Путин.

Он заявил, что может "только сожалеть" об этом.

"Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Возникает вопрос, мы что хотим обсуждать на этой встрече?", – продолжил Путин.

Если речь идет об обсуждении проблем войны на территории Донецкой и Луганской областей, сказал Путин, то тогда Зеленскому надо сначала поговорить с главарями российских террористических организаций на Донбассе. Путин в прямой речи назвал их "руководителями республик".

"А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия", – сказал президент РФ.

Лукашенко поддакивал Путину.

"Если речь идет о восстановлении двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве, в любое удобное для него время", – резюмировал Путин.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Донбасс владимир путин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 