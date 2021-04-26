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Зеленский: Все идет к тому, что встреча с Путиным состоится

26.04.2021, 14:06
Зеленский: Все идет к тому, что встреча с Путиным состоится - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Все идет к тому, что встреча президента Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина произойдет. Об этом Зеленский заявил в комментарии Украина 24.

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"Все идет к тому, что эта встреча произойдет…Я дал задачу главе Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией Путина – и они нашли взаимопонимание, сроки и место, где мы можем встретиться", – сказал президент.

Зеленский повторил тезис, что для него главное – суть разговора, а место и время встречи – "это уже детали". 

Он также сказал, что готов обсудить с Путиным вопросы русского языка и церкви, если они будут стоять при встрече.

При этом Зеленский заявил, что не видит проблемы с русским языком. Он считает эту тему продолжением нарратива РФ о якобы "ущемлении русскоговорящих" в Украине.

"У нас люди свободно говорят, исторически так сложилось, люди очень грамотные и говорят на разных языках…Все знают русский язык. Но мы помним, что государственный язык – украинский", - ответил Зеленский на русском.

Говоря о церкви, президент сказал, что в Украине церковь отделена от государства. "Они у нас абсолютно свободны: и люди, и церкви. У нас люди в какую хотят церковь ходить, в такую и ходят", – объяснил Зеленский.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский владимир путин встреча андрей ермак
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