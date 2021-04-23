Россия предложила встретиться в нормандском формате на Донбассе. Хочет позвать и боевиков

Россия предложила провести на Донбассе встречу в нормандском формате до 27 апреля и пригласить на нее подконтрольных Кремлю боевиков, которых РФ называет "представителями ОРДЛО". Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает российский пропагандистский ресурс РИА.

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Как отмечается, ранее в СМИ попало якобы письмо Козака о переговорах с Францией и Германией на Донбассе. Сейчас он подтвердил его подлинность.

"Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – сказал он.

Ни одна из стран нормандского формата на предложение пока не отреагировала. LIGA.net обратилась в украинское Министерство иностранных дел за комментариями.

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Марк Сировой

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