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Разведка: Российские оккупанты планируют провокации и теракт на Пасху для нового вторжения

23.04.2021, 15:30
Разведка: Российские оккупанты планируют провокации и теракт на Пасху для нового вторжения - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Российские оккупанты планируют провокации и теракт на Пасху, которые могут позволить Вооруженным Силам РФ решиться на новое вторжение в Украину. Такие данные получила разведка операции объединенных сил от представителей "второго армейского корпуса" оккупантов, передает штаб ООС в Facebook.

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По данным разведки, 25 апреля оккупанты планируют провести ряд провокаций с использованием вооружения и военной техники с камуфляжем ВСУ.

Как сообщается, одна из таких провокаций может произойти на Дебальцевском направлении. По данным разведки, во время нее наемники "Союза добровольцев Донбасса" должны будут иммитировать наступление на позиции "7 отдельной мотострелковой бригады второго армейского корпуса" оккупантов.

Во время провокации запланировано разрушение укреплений первых позиций и нанесение потерь подразделениям оккупантов, пишут в ООС. Не исключаются потери среди гражданского населения.

По данным разведки, оккупанты также планируют совершить теракт во время Пасхальной службы в одном из учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан. Где это может произойти – в штабе ООС не уточняют.

Как сообщается, эти провокации могут дать России возможность "обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа, а также ввести на территорию Украины регулярные войска ВС РФ".

В командовании ООС заверяют, что полностью придерживаются минских соглашений, а вина за возможную эскалацию и гибель людей возлагают исключительно на руководство российско-оккупационных войск.

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Марк Сировой
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