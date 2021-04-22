CIT: Угроза российского вторжения в Украину остается, РФ отводит не все войска

Группа независимых российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), которая отслеживала переброску российских войск к границам Украины считает, что угроза ввода российских войск в Украину сохраняется – техника 41-й армии останется на полигоне под Воронежем в 200 км от границы, отводится только личный состав.

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Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "проверочные мероприятия" в Южном и Западном военных округах РФ, которые граничат с Украиной, будут завершены. Отвод войск должен начаться 23 апреля.

По словам Шойгу, до 1 мая должны быть возвращены в места постоянной дислокации личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й десантно-штурмовой и 98-й воздушно-десантной дивизий. При этом технику и вооружение 41-й армии приказано оставить на полигоне Погоново, их якобы предусмотрено задействовать в стратегических учениях "Запад-2021", которые должны пройти в сентябре. Речь идет о том самом большом военном лагере, который разбили россияне под Воронежем, в 200-250 км от украинской границы.

В CIT отмечают, что на возвращение в места постоянной дислокации отведено меньше 10 дней, хотя переброска в оккупированный Крым и к границам Украины заняла почти месяц (а 7-я дивизия, как полагают расследователи, была передислоцирована еще в марте).

"Стоит отметить, что при необходимости перебросить личный состав 41-й армии обратно под Воронеж можно в течение считанных дней. В сочетании с частями, которые постоянно базируются у границы Украины и в Крыму, это означает, что некоторая угроза ввода российских регулярных войск на Донбасс или подконтрольную территорию Украины сохраняется, хотя последнее потребует новой переброски войск", – говорится в сообщении CIT.

Они напоминают, что в мае 2014 года россияне также заявляли об отводе войск от украинской границы. Однако тогда отведены были не все силы, и в июле они вели обстрелы украинских войск через границу, а в августе получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп.

Расследователи говорят, что будут отслеживать материалы в соцсетях и спутниковые снимки, чтобы проверить отвод войск.

Вадим Ребрина

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