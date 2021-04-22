Зеленский отреагировал на решение России снизить число войск у границ Украины
22.04.2021, 17:27
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Решение России снизить число войска у границ Украины "снижает напряжение". Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский.
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"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение", – написал он.
По словам Зеленского, Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.
"Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку", – добавил президент.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- Западные страны неоднократно призывали Россию прекратить наращивание военной мощи и выражали поддержку Украине.
- 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о "завершении учений": завтра войска России могут начать отводить от украинских границ.
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