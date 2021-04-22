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Зеленский отреагировал на решение России снизить число войск у границ Украины

22.04.2021, 17:27
Зеленский отреагировал на решение России снизить число войск у границ Украины - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Решение России снизить число войска у границ Украины "снижает напряжение". Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский.

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"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение", – написал он.

По словам Зеленского, Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.

"Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку", –  добавил президент.

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Марк Сировой
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