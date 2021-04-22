Экс-посол Тейлор: Ситуация такова, что у Путина нет возможности торговаться
Возможность встречи с президентом США Джо Байденом для президента России Владимира Путина значит намного больше, чем потенциальные выгоды от военного обострения, уверен бывший поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Об этом он заявил в интервью НВ.
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"Ситуация сейчас такова, что у президента РФ нет возможности торговаться. Он либо отступает от границ Украины и получает возможности, либо не отступает и получает серьезные проблемы", – считает Тейлор. По его мнению, такая ситуация сильно снижает риски нового военного конфликта.
Тейлор уверен, что риск новой агрессии со стороны России еще недавно был высоким, и Путин точно рассматривал такой вариант. "Но я также думаю, что новый пакет санкций, а главное — возможность саммита для Путина сейчас гораздо важнее любых возможных концессий в результате нового военного обострения", – заявил Тейлор.
Тейлор уверен, что сочетание звонка Байдена Путину с введением новых американских санкций против России значительно снизила мотивацию президента РФ нападать на Украину.
Он назвал новый пакет санкций достаточно болезненным, и оставляющим возможность для еще более болезненных мер.
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине и назвала "условие" их отвода. Не исключается новое вторжение. США перебросили в Польшу десятки истребителей F-15 и F-16.
- 13 апреля Байден позвонил Путину и предложил встречу, призвав сбавить напряженность на границах Украины.
- 15 апреля Байден подписал указ о новых санкциях против России.
- Президент Зеленский обратился к нации, зовет Путина встретиться на Донбассе.
- 21 апреля президент одобрил закон о призыве резервистов без мобилизации – для реагирования на внезапную агрессию.
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