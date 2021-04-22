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Экс-посол Тейлор: Ситуация такова, что у Путина нет возможности торговаться

22.04.2021, 14:03
Экс-посол Тейлор: Ситуация такова, что у Путина нет возможности торговаться - Фото
Уильям Тейлор (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)

Возможность встречи с президентом США Джо Байденом для президента России Владимира Путина значит намного больше, чем потенциальные выгоды от военного обострения, уверен бывший поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Об этом он заявил в интервью НВ.

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"Ситуация сейчас такова, что у президента РФ нет возможности торговаться. Он либо отступает от границ Украины и получает возможности, либо не отступает и получает серьезные проблемы", – считает Тейлор. По его мнению, такая ситуация сильно снижает риски нового военного конфликта.

Тейлор уверен, что риск новой агрессии со стороны России еще недавно был высоким, и Путин точно рассматривал такой вариант. "Но я также думаю, что новый пакет санкций, а главное — возможность саммита для Путина сейчас гораздо важнее любых возможных концессий в результате нового военного обострения", – заявил Тейлор.

Тейлор уверен, что сочетание звонка Байдена Путину с введением новых американских санкций против России значительно снизила мотивацию президента РФ нападать на Украину.

Он назвал новый пакет санкций достаточно болезненным, и оставляющим возможность для еще более болезненных мер.

Смотрите инфографику: Путин у ворот. Как выглядит весь расклад военных сил в Европе

Денис Юдин
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агрессия России санкции владимир путин эскалация обострение джо байден Уильям Тейлор
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