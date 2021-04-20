Европейское командование армии США перевело в Польшу несколько десятков истребителей, отрабатывая ситуацию, где может понадобиться экстренная переброска боевой авиации. Об этом сообщил в Twitter глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

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Речь идет об американских истребителях четвертого поколения F-15 и F-16.

"US EUCOM отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов. Тренируясь вместе, мы укрепляем безопасность нашего региона", – подчеркнул Блащак.

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15 апреля Польша объявила персонами нон грата троих дипломатов РФ "за вред республике". Вскоре после этого РФ выслала пять польских дипломатов. Варшава и еще семь членов ЕС требуют новых санкций против РФ из-за Украины.

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Евгений Пилипенко

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