UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НАТО | США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей F-15 и F-16

20.04.2021, 07:21
США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей F-15 и F-16 - Фото
Истребитель F-16 ВВС США (фото — USAF/Joseph Swafford)

Европейское командование армии США перевело в Польшу несколько десятков истребителей, отрабатывая ситуацию, где может понадобиться экстренная переброска боевой авиации. Об этом сообщил в Twitter глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Речь идет об американских истребителях четвертого поколения F-15 и F-16.

"US EUCOM отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов. Тренируясь вместе, мы укрепляем безопасность нашего региона", – подчеркнул Блащак.

Читайте также: Агрессия России. ЕС не поможет Украине в военном плане, но мог бы помочь по-другому – FAZ

Пост в Twitter

15 апреля Польша объявила персонами нон грата троих дипломатов РФ "за вред республике". Вскоре после этого РФ выслала пять польских дипломатов. Варшава и еще семь членов ЕС требуют новых санкций против РФ из-за Украины.

Читайте также: Половина работающих в Польше украинцев планирует остаться там навсегда: исследование

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Мариуш Блащак польша нато истребитель авиация военная база f-16 сдерживание авиабаза F-15
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 