Агрессия России. ЕС не поможет Украине в военном плане, но мог бы помочь по-другому – FAZ

Не имея желания помогать Украине по военной линии, Евросоюз вслед за США мог бы запретить своим банкам покупать российские гособлигации: так могла бы выглядеть реальная поддержка от ЕС, пишет во Frankfurter Allgemeine Zeitung брюссельский инсайдер популярной в Германии газеты Томас Гучкер.

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Автор отмечает, что заявления из Москвы, что нетривиальное скопление ее войск у границ Украины и на ее оккупированной территории – это якобы просто учения, "никого не впечатляют".

"Тем более, что Кремль снова искажает реальность и заявляет, что он таким образом просто реагирует на "масштабные учения НАТО" в Черном море. Забавно, что никаких свидетельств последнего нет, зато за колоннами войск РФ можно следить в интернете едва ли не в прямом эфире", – подчеркивает обозреватель.

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Как иронизирует Гучкер, союзники "буквально осыпают Украину "непоколебимой приверженностью". "Но практическая поддержка ограничена. <...> Все хвалят Киев за "сдержанность". Это дипломатически вежливая формулировка: не двигайтесь!" – добавил он.

Между тем, обозреватель самой распространенной из немецких газет за пределами ФРГ и одной из ведущих межрегиональных газет страны пишет: раз ЕС не может помочь Украине в военном плане, он может "повысить для России цену ее агрессивного поведения".

"Ограничение Россией доступа к Азовскому морю – достаточное основание для нового раунда санкций. Но странам-членам ЕС также следует подумать о дальнейших шагах, которые затронут Москву финансово, – подчеркнул Гучкер, имея ввиду санкции против госдолга РФ.

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Евгений Пилипенко

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