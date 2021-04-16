Зеленский догадывается, чего хочет Путин: Есть надежда на 1%, что он этого не желает
Президент Владимир Зеленский полагает, что знает, чего добивается от Украины глава страны-оккупанта РФ Владимир Путин. Но, говорит, украинцы будут сражаться "за каждый сантиметр" своей земли. Об этом он рассказал французскому изданию Le Figaro, украинский перевод интервью дает Офис президента.
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Отвечая на вопрос, считает ли он, что Путин хочет силой забрать ОРДЛО в Россию, как сделал это с Крымом в 2014 году, глава государства сказал: "Мне кажется, я знаю, чего он хочет, но я не хотел бы его подталкивать".
"Потому что всегда есть надежда на 1%, что он этого не желает. Или даже если хочет, то не сделает. Мы слышали эту риторику, что он возьмет весь Донбасс. Но вы должны знать наш народ: мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило. И это очень важно понимать", – подчеркнул Зеленский.
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Затем он добавил, что "очень надеется", что оккупанты "не пойдут дальше, на эскалацию".
"Потому что, как я уже говорил, это будет проигрыш для всех. И исторически прежде всего для них. Потому что мы – на своей земле. И мы точно не собственность России. Думаю, им надо разбираться со своей страной", – резюмировал он.
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине. Украина не исключает вторжения. США заявили, что "не допустят агрессии РФ", а если та пойдет на это, то "заплатит". В Кремле назвали "условие" отвода войск (но это пропаганда). 13 апреля состоялся разговор глав РФ и США Путина и Байдена. Последний предложил встречу.
- Сегодня Зеленский едет в Париж на встречу с президентом Франции Макроном, во время которой к ним подключится и канцлер ФРГ Меркель.
- Ранее он в интервью американскому изданию Axios заявил: "Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили".
- Позднее Зеленский усомнился в целесообразности взятия под контроль позиций у поселка Шумы в Донецкой области в 2018-м из-за сильных потерь в рядах военных. Бывший секретарь СНБО Турчинов ему ответил.
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