Зеленский догадывается, чего хочет Путин: Есть надежда на 1%, что он этого не желает

Президент Владимир Зеленский полагает, что знает, чего добивается от Украины глава страны-оккупанта РФ Владимир Путин. Но, говорит, украинцы будут сражаться "за каждый сантиметр" своей земли. Об этом он рассказал французскому изданию Le Figaro, украинский перевод интервью дает Офис президента.

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Отвечая на вопрос, считает ли он, что Путин хочет силой забрать ОРДЛО в Россию, как сделал это с Крымом в 2014 году, глава государства сказал: "Мне кажется, я знаю, чего он хочет, но я не хотел бы его подталкивать".

"Потому что всегда есть надежда на 1%, что он этого не желает. Или даже если хочет, то не сделает. Мы слышали эту риторику, что он возьмет весь Донбасс. Но вы должны знать наш народ: мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило. И это очень важно понимать", – подчеркнул Зеленский.

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Затем он добавил, что "очень надеется", что оккупанты "не пойдут дальше, на эскалацию".

"Потому что, как я уже говорил, это будет проигрыш для всех. И исторически прежде всего для них. Потому что мы – на своей земле. И мы точно не собственность России. Думаю, им надо разбираться со своей страной", – резюмировал он.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицал/отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на Донбассе "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Задача Кремля – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР.

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Евгений Пилипенко

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