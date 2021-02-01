Зеленский: Если бы я был президентом в 2014-м, мы бы зеленых человечков в Крым не пустили
Президент Владимир Зеленский уверен, что Россия не захватила бы Крым, если бы в то время, в конце зимы и начале весны 2014 года, президентом был он. Такое утверждение глава государства сделал в интервью американскому изданию Axios, перевод которого показала пресс-служба Офиса президента.
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Во время вторжения России в Крым и.о. президента был спикер Рады Александр Турчинов, которого после досрочных выборов позднее в том году сменил на Банковой Петр Порошенко.
"Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили", – заявил глава государства.
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Далее он вывел такую логическую цепочку: "А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины".
По словам Зеленского, когда он приехал на первую свою встречу в нормандском формате в Париже в конце 2019 года, то "не понимал, почему мы не говорим о Крыме".
"Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой. И это была договоренность еще с бывшим президентом (Порошенко, – ред.)", – уточнил он. У Порошенко такое заявление пока не комментировали.
Президент заявил, что "не видит большой проблемы", чтобы делать параллельно с нормандским форматом еще один формат – с подключением туда США.
- Несколько дней назад Зеленский заявил, что "никто не думал о возвращении Крыма до моего прихода к власти".
- В ноябре 2019 года у Зеленского называли три шага для возвращения Крыма.
- В октябре 2020-го президент заявил, что те, кто "без боя отдал Крым", должны нести ответственность. Глава МВД Аваков ответил ему на это.
- Между тем, глава МИД Кулеба заявил, что вопросы деоккупации Крыма и Донбасса должны идти отдельными треками.
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