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Зеленский: Если бы я был президентом в 2014-м, мы бы зеленых человечков в Крым не пустили

01.02.2021, 11:25
Зеленский: Если бы я был президентом в 2014-м, мы бы зеленых человечков в Крым не пустили - Фото
Владимир Зеленский в зоне ООС (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский уверен, что Россия не захватила бы Крым, если бы в то время, в конце зимы и начале весны 2014 года, президентом был он. Такое утверждение глава государства сделал в интервью американскому изданию Axios, перевод которого показала пресс-служба Офиса президента.

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Во время вторжения России в Крым и.о. президента был спикер Рады Александр Турчинов, которого после досрочных выборов позднее в том году сменил на Банковой Петр Порошенко.

"Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили", – заявил глава государства.

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Далее он вывел такую логическую цепочку: "А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины".

СПРАВКА. До прихода Зеленского к власти страны Запада начали вводить санкции против России за Крым и Донбасс, международные организации не единожды осуждали агрессию и не признавали оккупацию, а Украина подала несколько исков против РФ. Например, были поданы два иска в Евросуд по правам человека от 2014 и 2015 годов, которые были объединены в одну жалобу в 2018-м. В январе 2021-го ЕСПЧ признал жалобу частично приемлемой (удовлетворены почти все пункты). РФ будут судить за нарушения прав человека в Крыму.

По словам Зеленского, когда он приехал на первую свою встречу в нормандском формате в Париже в конце 2019 года, то "не понимал, почему мы не говорим о Крыме".

"Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой. И это была договоренность еще с бывшим президентом (Порошенко, – ред.)", – уточнил он. У Порошенко такое заявление пока не комментировали. 

Президент заявил, что "не видит большой проблемы", чтобы делать параллельно с нормандским форматом еще один формат – с подключением туда США.

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Евгений Пилипенко
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