Навальный – против Путина, а не его политики, он поддержал захват Крыма: президент Чехии

Российский оппозиционер Алексей Навальный выступает у себя на родине только против президента РФ Владимира Путина, а не против его политики, потому как является российским националистом и не против оккупации украинского Крыма. Так считает президент Чехии Милош Земан, о чем он заявил вчера, 31 января, в эфире местного радио Frekvence 1.

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Он напомнил, что Навальный принимал участие в ряде русских националистических маршей и поддерживал сталинские депортации чеченцев.

"Это он такой борец за демократию? Он поддержал аннексию Крыма. Я думаю, что он русский националист", – считает Земан.

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При этом Навальный, по мнению президента Чехии, едва ли категорически против нынешней внешней политики России.

"Он только против Путина. Это чертовски большая разница", – подчеркнул Земан.

Евгений Пилипенко

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