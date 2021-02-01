Навальный – против Путина, а не его политики, он поддержал захват Крыма: президент Чехии
Российский оппозиционер Алексей Навальный выступает у себя на родине только против президента РФ Владимира Путина, а не против его политики, потому как является российским националистом и не против оккупации украинского Крыма. Так считает президент Чехии Милош Земан, о чем он заявил вчера, 31 января, в эфире местного радио Frekvence 1.
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Он напомнил, что Навальный принимал участие в ряде русских националистических маршей и поддерживал сталинские депортации чеченцев.
"Это он такой борец за демократию? Он поддержал аннексию Крыма. Я думаю, что он русский националист", – считает Земан.
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При этом Навальный, по мнению президента Чехии, едва ли категорически против нынешней внешней политики России.
"Он только против Путина. Это чертовски большая разница", – подчеркнул Земан.
- Зимой/весной 2014-го Россия оккупирована Крым. Осенью того же года Навальный заявил, что "Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины", там была и знаменитая его цитата: "Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?" В ноябре 2019-го он снова заявил, что "фарш обратно не провернешь".
- В 2016-м другой российский политик Михаил Ходорковский заявил, что "жителям Крыма решать". В конце 2015 года он утверждал, что революция в РФ "неизбежна".
- В 2019-м журналистка, затем политик из РФ Ксения Собчак заявила, что Навальный "больше не позволяет себе говорить публично, что "Крым не наш".
- Также в 2019-м известный пророссийской позицией Земан заявил, что Украине и Западу "следует смириться с захватом Крыма Россией". Ранее он увидел возвеличивание Украиной "военных преступников".
- Тем временем глава украинского МИД Кулеба так определил отношение власти к Навальному: "Враг моего врага – мой друг".
- На вчерашних акциях в поддержку Навального задержали более 5000 человек. Полиция применяла шокеры, избивала людей и грозила огнестрельным оружием.
- В январе 2021-го польский президент Дуда подсказал Западу, как управиться с Россией "без винтовок, пушек и бомб".
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