Навальный не может позволить себе говорить "Крым не наш" - Собчак

Алексей Навальный (фото - ЕРА)

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный больше не позволяет себе говорить публично, что "Крым не наш". Об этом заявила Радио НВ журналистка из РФ Ксения Собчак.

Как человек, который претендует на президентское кресло, Навальный "уже не может позволить себе говорить, что "Крым не наш", заявила экс-кандидат в президенты РФ .

"Вот не может. Хотя раньше вполне свободно об этом говорил. Сейчас, если вы послушаете все его интервью, он очень аккуратно уходит от всех этих вопросов", - отметила Собчак.

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Так происходит из-за того, считает она, что в стране-оккупанте РФ "очень непопулярна политическая позиция" - говорить, что страна нарушила международные договоренности и Крым надо либо вернуть, "либо провести новый референдум, либо найти какой-то компромисс для Украины, который ее будет устраивать".

РФ оккупировала Крым в 2014 году. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ. Против нее были введены международные экономические санкции.

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