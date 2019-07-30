"Как стекловатой голову натерли". Навальный рассказал о симптомах

Алексей Навальный (фото - сайт политика)

Оппозиционный путинскому режиму российский политик Алексей Навальный рассказал о симптомах "отравления", которые у него проявились несколько дней назад, а теперь пошли на спад. Медики говорят об "аллергической реакции". Сам он утверждает у себя на сайте, что аллергии у него никогда не было.

По словам политика, первыми покраснение шеи заметили его сокамерники, а через час он почувствовал, что "горят лоб и кожа вокруг глаз", а ночью стало хуже: "лицо, уши и шея горят и колются".

"Было у вас в детстве такое, что залезли на крышу, хватали руками стекловату, а потом, когда дотронешься до лица или другой части тела, еще долго и противно колется? Вот я чувствовал, как будто мне стекловатой натерли голову", - пишет Навальный.

Утром скорая увезла его в больницу, где от "ударных доз" препаратов отек начал сходить. По его словам, через полдня он "был уже похож просто на человека, который беспробудно пил два месяца".

Навальный пишет, что не верит в отравление сотрудниками полиции, но предполагает, что это мог сделать "посторонний, который имел доступ в камеру".

Новый пост у себя на сайте политик завершил традиционным "у власти в России находятся реально довольно тупые, злобные, глупые и помешанные на деньгах чуваки".

24 июля 2019 года российского оппозиционера Алексея Навального задержали и посадили под арест на 30 суток, затем перевели в московскую клиническую больницу им. Виноградова с диагнозом "острая аллергическая реакция". Врачи политика считают, что его могли отравить. Сам он говорит, что за 43 года у него никогда не было аллергии.