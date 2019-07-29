Навального увезли из тюрьмы в клинику, врачи думают, его отравили

Алексей Навальный (фото - EPA)

Российского оппозиционера Алексея Навального, которого 24 июля задержали и посадили на 30 суток, перевели из спецприемника в московскую клиническую больницу им В.Виноградова с диагнозом "острая аллергическая реакция". Врачи политика считают, что его могли отравить каким-либо химическим веществом. Об этом сообщает BBC.

По словам врачей, им не дали полноценно осмотреть пациента, и его состояние внушает им тревогу.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что у Навального сильный отек лица и покраснение кожи.

Как говорят лечащие врачи Навального, пытавшиеся посетить его в больнице, клиническая картина не соответствует аллергической реакции.

"Никакой аллергии у Алексея нет и никогда не было. Более того - он ел одну и ту же еду со всеми заключенными, никакой новой парфюмерии или средств личной гигиены не использовал", - сообщила врач-офтальмолог Анастасия Васильева.

По ее словам, клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела).

"Сегодня особенно страшно за пострадавший правый глаз, который действительно с большим трудом удалось спасти, - сообщила врач. - Развивающийся кератоконъюнктивит никто не лечит, офтальмологом пациент не осмотрен".

Как утверждает Васильева, симптомы указывают на результат повреждающего действия неопределенных химических веществ.

Врачи Навального настоятельно рекомендуют правоохранительным органам взять на химическую экспертизу постельное белье Навального, а докторам - взять соскобы с кожи, исследовать также волосы, а кроме того - быстро организовать наблюдение офтальмолога.

27 июля в Москве задержали 1074 человека. Силовики избивали демонстрантов. Участники акции выступали за свободные выборы в Мосгордуму. Всего собралось около 4000 человек.