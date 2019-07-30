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Навальному стало лучше, он показал фото

Навальному стало лучше, он показал фото - Фото
Алексей Навальный (фото - EPA)
30.07.2019, 00:13

В понедельник днем российского оппозиционера выписали и отправили обратно в спецприемник, несмотря на протесты лечащего врача

Российский оппозиционер Алексей Навальный запросил записи с видеокамер из спецприемника, в котором отбывает административный арест за повторное нарушение правил проведения митинга. Об этом он написал на своем сайте navalny.com.

В воскресенье, 28 июля, его госпитализировали с подозрением на острую аллергическую реакцию. В понедельник днем - выписали и отправили обратно в спецприемник, несмотря на протесты лечащего врача.

"У меня никогда не было аллергии. Ни на еду, ни на пыльцу, ни на что другое", - говорится в заявлении Навального, опубликованном на его сайте.

По его словам, сначала у него возникли покраснения на коже и зуд. Позже появился сильный отек.

28 июля сообщалось, что Навального, которого 24 июля задержали и посадили на 30 суток, перевели из спецприемника в московскую клиническую больницу им В.Виноградова с диагнозом "острая аллергическая реакция". Врачи политика считают, что его могли отравить каким-либо химическим веществом. 

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