Навальный о захвате Крыма: У нас все развалилось окончательно

Алексей Навальный (фото - ЕРА)

На России захват украинского Крыма отразился тем, что реальные доходы населения страны падают шестой год подряд. Об этом в интервью Русской службе агентства Голос Америки заявил тамошний оппозиционный политик Алексей Навальный, сославшись на отчеты Минэкономразвития России.

"Страна заплатила <...> довольно высокую плату <...> У нас здесь просто все разрушилось и развалилось окончательно, но зато значительная часть населения страны дико возбуждена по поводу внешней политики и находится в этих внешнеполитических галлюцинациях", - сказал он.

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О том, как "авантюра" российского президента Владимира Путина отразилась на Украине - о смертях, экономике и прочем, Навальный не упомянул.

По его словам, в России "до сих пор каждое телешоу либо об Украине (80%), либо об Америке (20%), а Россию больше не обсуждает никто".

"Даже сторонники Путина знают, что российская власть и Путин лично – это страшные воры. Но они оправдывают это какими-то другими вещами, говорят: "Пусть они страшные воры, зато их боятся американцы", и всякие другие глупости", - резюмировал он.