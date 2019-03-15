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15.03.2019, 07:04

Навальный о захвате Крыма: У нас все развалилось окончательно

Навальный о захвате Крыма: У нас все развалилось окончательно - Фото
Алексей Навальный (фото - ЕРА)

В середине марта страна-оккупант празднует 5 лет оккупации полуострова; оппозиционный политик РФ считает, что Москва "заплатила довольно высокую цену"

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На России захват украинского Крыма отразился тем, что реальные доходы населения страны падают шестой год подряд. Об этом в интервью Русской службе агентства Голос Америки заявил тамошний оппозиционный политик Алексей Навальный, сославшись на отчеты Минэкономразвития России.

"Страна заплатила <...> довольно высокую плату <...> У нас здесь просто все разрушилось и развалилось окончательно, но зато значительная часть населения страны дико возбуждена по поводу внешней политики и находится в этих внешнеполитических галлюцинациях", - сказал он.

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О том, как "авантюра" российского президента Владимира Путина отразилась на Украине - о смертях, экономике и прочем, Навальный не упомянул.

По его словам, в России "до сих пор каждое телешоу либо об Украине (80%), либо об Америке (20%), а Россию больше не обсуждает никто".

"Даже сторонники Путина знают, что российская власть и Путин лично – это страшные воры. Но они оправдывают это какими-то другими вещами, говорят: "Пусть они страшные воры, зато их боятся американцы", и всякие другие глупости", - резюмировал он.

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Теги: Крым, алексей навальный
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