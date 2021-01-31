В России на акциях в поддержку Навального задержали более 5000 человек

В России на акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, прошедших в разных городах 31 января, задержали больше пяти тысяч человек. Об этом сообщает meduza.io.

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Как отмечается, это абсолютный рекорд по задержаниям за время наблюдений с декабря 2011 года.

Больше всего задержанных в Москве – по последним данным, их 1599 человек. В Санкт-Петербурге – 1116 человек, в Красноярске – 194 человека. Кроме того, много задержанных в Нижнем Новгороде (180), Твери (124), Воронеже (122) и Владивостоке (122).

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток.

23 января в российских города прошли массовые протесты в поддержку политика, было задержано не менее 3500 человек.

31 января с утра люди начали собираться на протесты, полиция пыталась предотвратить акции.

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Наталия Медведева

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